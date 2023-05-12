Более четырех тысяч деревьев высадили сотрудники Сбербанка в Рязанской области.

«Сад памяти» - акция, которая проводится в память о героях Великой Отечественной войны и решает задачи сохранения и восстановления лесного фонда.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

Сбер активно поддерживает акцию «Сад памяти» по всей стране. Она направлена на сохранение памяти о героях для будущих поколений. Всего во время акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне, из них 4000 – сотрудниками Рязанского отделения Сбербанка.

При этом каждое посаженное сегодня дерево – это не только символ памяти, но и наш вклад в восстановление «легких» нашей планеты, наша забота о природе. Для наших сотрудников важны оба этих смысла.

Сбер активно вовлекает в экологические инициативы сотрудников и клиентов в рамках проекта «Сберегаем то, что любим. Вместе!», направленного на повышение экологической осведомлённости и социальной ответственности среди населения страны.

При этом подход Сбера к лесосбережению является комплексным: банк не только высаживает новые деревья, но и сохраняет существующие, сокращая использование бумаги во всех процессах.