Сельский врач с удивительной биографией Юрий Игнатов умер в Рязанской области

Юрий Игнатов.

11 мая ушел из жизни врач Демушкинской амбулатории в Сасовском районе Юрий Игнатов. Он проработал в больнице более 20 лет, сообщает «Сасовская неделя».

У Юрия Андреевича удивительная биография. Он окончил мединститут в Кишиневе и какое-то время работал в Молдавии травматологом. Затем два года служил военным врачом в Афганистане, а после после стал воспитателем в интернате.

«Во время войны в Молдавии взял на воспитание, имея трех своих сыновей, еще восемь детей и переехал в 1992 году вместе с женой в Сасовский район», - пишет районная газета.

У Юрия Игнатова осталось 19 внуков.

«Таких талантливых, бескорыстных и добрейших врачей сейчас нет», - пишут о нем земляки.

«Человек с огромным добрым сердцем!» - еще один из множества комментариев о Юрии Андреевиче под его некрологом.