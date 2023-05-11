Ночные заморозки в Рязанской области 12 мая уже не ожидаются, а днем потеплеет до +21

В Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После череды заморозков, царивших в Рязанской области на протяжении нескольких ночей, пятница, 12 мая, впервые обойдется без минусовых температур. Оптимистичный прогноз выпустили синоптики областного филиала Росгидромета.

Так, в предрассветные часы воздух в регионе остынет только до +2…+7 градусов. При этом днем станет еще теплее, чем накануне – столбики термометров дотянутся до +16…+21 по Цельсию.

Погода в пятницу ожидается облачной, с прояснениями. Не исключено, что в отдельных районах прольются короткие дожди. Ветер северо-западного и северного направлений ночью будет слабым – не выше 2 – 7 метров в секунду, днем усилится до 5 – 10 м/с. Атмосферное давление в течение дня останется высоким – 752 мм ртутного столба.