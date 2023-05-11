«Это абсолютно рядовое событие». Рязанский военком Серкез прокомментировал указ о призыве на военные сборы

Рязанский военком Серкез прокомментировал указ о призыве на военные сборы

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез прокомментировал КП-Рязань указ о начале военных сборов, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая.

Согласно указу, граждане, которые пребывают в запасе, будут проходить военные сборы в Вооруженных силах России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности.

Комментируя опасения некоторых рязанцев о якобы начавшейся «второй волне», Олег Серкез пояснил, что «призыв на военные сборы и мобилизация - две абсолютно разные вещи».

- В этом время каждый год без исключения издается такой указ. В прошлом, позапрошлом году, как и десять лет назад, он издавался. Это абсолютно рядовое событие.

Он также отметил, что количество запасников, которых призовут на сборы, определит Министерство обороны РФ.

- Указ Президента состоялся, а дальше Министерство обороны определяет, для кого и где будут проходить военные сборы. Пока такой информации нет. Это может быть как, например, в октябре, так и в августе.