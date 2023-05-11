«Жизнь кружилась вокруг нее». Умерла Наталья Рундаева, молодая мама четверых детей из Касимова

Скончалась Наталья Рундаева, молодая мама четверых детей из Касимова.

Не стало Натальи Рундаевой – молодой мамы четверых детей из Касимова. Печальную сообщили близкие женщины в социальных сетях.

«Слишком рано, слишком быстро, слишком неожиданно… Ушла из жизни молодая, красивая, любимая мама, жена. Господи, за что остались четверо маленьких детей без мамы? Царство небесное тебе, Наташа, вечный покой. Будь ангелом хранителем для своих деток», - написали в «ТК».

Женщина пять лет боролась с онкологией, но страшный диагноз вернулся. Жители Касимова помогали собирать деньги на лечение, но болезнь оказалась сильнее.

«Наталья очень любила жизнь, таких активных людей редко встретишь! От нее можно было зарядиться позитивом, жизнь кружилось вокруг нее! Я рада, что была знакома с Наташей! Царствие небесное», - написала в комментариях подруга покойной Анна Васина.

Наталье Рундаевой было 39 лет.