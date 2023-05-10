В 1,2 млрд рублей обойдется ремонт трассы Рязань - Ряжск - Александро-Невский

Фото одного из участков в Александро-Невском районе из конкурсной документации.

Дирекция дорог Рязанской области заказала ремонт трассы Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов. Открытые конкурсы на общую сумму более 1,2 млрд рублей размещены на сайте госзакупок.

В Александро-Невском районе планируется отремонтировать участок протяженностью почти 16,8 км от границы района до трассы Р-22 «Каспий». Согласно условиям контракта, работы стоимостью 639,8 млн рублей разделены на пять этапов и в полном объемы должны быть выполнены до 30 августа 2024 года.

14,4 км трассы за 577 млн рулей отремонтируют в Ряжском районе - от Ряжска до границы с Александро-Невским районом. Здесь срок выполнения работ - до 13 октября текущего 2023 года.