Видео грандиозного салюта в День Победы сняли рязанцы

Салют в честь Дня Победы 9 мая 2023 года в Рязани на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

9 мая в 22:00 прогремел праздничный салют (фейерверк) в честь Дня Победы. Сотни рязанцев наблюдали за красочными залпами на улицах, которые ранее рекомендовала мэрия.

В частности, десятки горожан растянулись вдоль Первомайского проспекта на пересечении с улицей Дзержинского. Большинство жителей, как и ожидалось, были на площади Победы.

Длился салют около восьми минут. Движение транспорта при этом не перекрывалось.

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Появилось и видео встречи рязанских десантников с парада Победы на Красной площади в Москве (смотреть).