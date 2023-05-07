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НовостиЗвезды7 мая 2023 12:23

ВИА «Сябры» выступил с концертом в Окском заповеднике под Рязанью

Анатолий Ярмоленко лично исполнил «Беловежскую Пущу» в Окском заповеднике под Рязанью
Источник:kp.ru
ВИА «Сябры» выступил с концертом в Окском заповеднике под Рязанью 7 мая 2023 года.

ВИА «Сябры» выступил с концертом в Окском заповеднике под Рязанью 7 мая 2023 года.

7 мая в Окском заповеднике Рязанской области выступил вокально-инструментальный ансамбль «Сябры». Известный советский и белорусский коллектив приехал в Рязанскую область в рамках телемоста городов-побратимов Бреста и Рязани в преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Десятки зрителей рукоплескали руководителю ансамбля и народному артисту Республики Беларусь Анатолию Ярмоленко, когда он лично исполнил «Беловежскую Пущу».

Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского государственного природного заповедника является один из старейших в стране и крупнейших в России. Выращенных здесь зубров регулярно отправляют в отечественные и европейские заповедники для восстановления поголовья животных.