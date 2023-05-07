Труп 40-летней рязанки обнаружили в квартире с 16 собаками

СК проводит проверку после обнаружения трупа рязанки в квартире с 16 собаками.

В одном из домов жилищного комплекса на улице Брестской обнаружили труп 40-летней женщины, сообщает tg-канал «аТипичная Рязань».

«Жители дома №1 не раз жаловались на вой собак в одной из квартир. Сегодня умерла 40-летняя хозяйка. Сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными вывезли из квартиры 16 собак породы кане-корсо: двух взрослых и 14 щенков разного возраста», - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.