Активисты организации «Офицеры России» лично поблагодарили за Победу 97-летнего ветерана

Слева направо: региональный руководитель движения «Сильная Россия» Антон Матренин, ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Русаков, региональный руководитель движения «Офицеры России» Александр Дворцов.

Ежегодные встречи в преддверии Дня Победы стали доброй традицией в региональном отделении общероссийского организации «Офицеры России». Среди множества служивших пенсионеров, которым оказывают помощь активисты, ветераны Великой Отечественной войны занимают особое, почетное, место.

Иван Васильевич Русаков, с которым уже несколько лет подряд поддерживают связь общественности, не просто наш земляк-фронтовик. Он один из первых рязанских десантников, обучившейся навыкам этого рода войск задолго до основания РВВДКУ, в августе 1944 года. После призыва на военную службу в январе 1943 года, молодого Ивана Русакова направили в Башкирию, в пулеметное училище. Там рязанский паренек удивил педагогов сноровкой и живым умом, в результате чего в звании младшего сержанта был оставлен на год для обучения прибывающих новобранцев.

Наверное, Ивана Петровича с его педагогическим талантом продержали бы в училище до самого конца войны, но летом 1944 года он буквально вытребовал у начальства направление на фронт. Для прохождения боевого слаживания Ивана Русакова направили в Могилев, в 98-ю воздушно-десантную дивизию. Именно там, с аэростата, поднятого на высоту 400 метров он совершил свой первый прыжок с парашютом. А затем – на фронт. Сначала под Будапешт – отбивать наступление немцев у озера Балатон, потом вместе с наступающим Вторым Украинским фронтом в Чехию, оттуда – в Вену, где Ивана Петровича застало известие о Победе. Он и сегодня вспоминает тот долгожданный день.

Вот только отпраздновать Победу было некогда. 9 мая десантникам было поручено разоружить отступавшие на запад от австрийской столицы немецкие воинские части, что они с успехом и сделали. А дальше – возвращение домой, работа на рязанском заводе САМ, учеба в юридическом институте и наконец избрание членом Рязанского областного суда, с которым Ивану Васильевичу предстояло связать всю последующую жизнь.

Совсем скоро ветерану исполнится 98 лет, но даже в эти годы он энергичен и общителен. Потому гости, а уж тем более хорошие знакомые, обрадовали визитом Ивана Васильевича.

- Память не измеряется в годах, она вечна, - подчеркнул лидер рязанского отделения «Офицеров России» Александр Дворцов. – Пока с нами поколение победителей, у каждого из нас, потомков, должна быть потребность лично поклониться живым героям, освободившим мир от нацизма.

Общественники передали ветерану праздничные подарки от себя и от московских суворовцев (которые не смогли присутствовать лично по причине участия в подготовке парада на Красной площади). Также от имени редакции рязанской «Комсомолки» Ивану Васильевичу передали знаменитую книгу Евгения Баранцева «Рязань: эпизоды войны» в цветном исполнении. Директор регионального представительства газеты Николай Мальцев выразил надежду, что в следующем, пятом переиздании этого исторического труда появится новая глава, сделанная в том числе по довоенным воспоминаниям Ивана Васильевича Русакова.

Подарки, в которых не было недостатка, стали лишь дополнением к главному удовольствию от встречи – дружеской беседе. Ведь никакие подарки не заменят внимания, вовремя сказанных слов поздравления и теплоты искреннего человеческого общения.