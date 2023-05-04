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НовостиПроисшествия4 мая 2023 16:57

На улице Западной в Рязани произошло массовое ДТП

Столкнулись четыре автомобиля
Источник:kp.ru
В аварии на улице Западной пострадал водитель ВАЗ-2114.

В аварии на улице Западной пострадал водитель ВАЗ-2114.

Вечером в четверг, 4 мая, на улице Западной в Рязани произошло массовое ДТП. По предварительной информации, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2114, поворачивая на улице Вишневую не пропустил двигавшийся во встречном направлении джип Toyota Land Cruiser Prado. Произошло столкновение.

В аварии поучаствовали также еще два легковых автомобиля.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 получил ушибы головы и грудной клетки, его забрала скорая. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Автомобиль Toyota Land Cruiser также получил серьезные повреждения.

Автомобиль Toyota Land Cruiser также получил серьезные повреждения.