У гипермаркета «Леруа Мерлен» в Рязани 3 мая обнаружен труп

3 мая в Рязани неподалеку от гипермаркета «Леруа Мерлен» обнаружили труп молодого человека. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Юлию Зубареву.

Признаков насильственной смерти при первичном осмотре на теле обнаружено не было. Умершему, как оказалось, было всего 26 лет. Это житель областного центра. По словам матери, он не появлялся и не выходил связь с 16 марта.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.