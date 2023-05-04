Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 6:58

У гипермаркета «Леруа Мерлен» в Рязани 3 мая обнаружен труп

Оказалось, что умершему всего 26 лет
Источник:kp.ru

3 мая в Рязани неподалеку от гипермаркета «Леруа Мерлен» обнаружили труп молодого человека. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Юлию Зубареву.

Признаков насильственной смерти при первичном осмотре на теле обнаружено не было. Умершему, как оказалось, было всего 26 лет. Это житель областного центра. По словам матери, он не появлялся и не выходил связь с 16 марта.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.