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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:03

В Спасском районе 51-летний водитель Renault погиб, врезавшись в дерево

Трагическая авария произошла в селе Новики
Источник:kp.ru
Трагическое ДТП произошло на Центральной улице села Новики. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Трагическое ДТП произошло на Центральной улице села Новики. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Трагическое ДТП случилось днем 2 мая в Спасском районе. На улице Центральной в селе Новики автомобиль Renault Duster на ходу врезался в дерево. Подробности дорожного происшествия сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительной информации, авария произошла по причине того, что 51-летний водитель иномарки не справился с управлением при движении по проселочной дороге. ДТП оказалось роковым для мужчины – от полученных травм он умер на месте.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. Ведется проверка.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области