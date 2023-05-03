В Спасском районе 51-летний водитель Renault погиб, врезавшись в дерево

Трагическое ДТП произошло на Центральной улице села Новики. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Трагическое ДТП случилось днем 2 мая в Спасском районе. На улице Центральной в селе Новики автомобиль Renault Duster на ходу врезался в дерево. Подробности дорожного происшествия сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительной информации, авария произошла по причине того, что 51-летний водитель иномарки не справился с управлением при движении по проселочной дороге. ДТП оказалось роковым для мужчины – от полученных травм он умер на месте.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. Ведется проверка.