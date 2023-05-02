В июне в Рязань приедет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Мощи Матроны Московской будут находиться в Христорождественском соборе 10 дней. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Рязань снова приедет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Святыню планируют привезти в июне с родины святой старицы – из Тульской области, об этом сообщает сайт Рязанской епархии

- Святая Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало ее близкой и любимой для каждого, - говорится в сообщении.

Поклониться Матроне Московской, помолиться ей и попросить о заступничестве и помощи верующие Рязани и области смогут с 12 по 21 июня 2023 года. Все эти 10 дней ковчег с частицей мощей будет находиться в Христорождественском соборе.