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НовостиОбщество1 мая 2023 7:43

Клещи напали за неделю на 33 рязанцев, из них – 11 детей

За неделю от укусов клещей пострадали 33 рязанца
Источник:kp.ru
За неделю 33 человека обратились к медикам в Рязанской области из-за укусов клещей.

За неделю 33 человека обратились к медикам в Рязанской области из-за укусов клещей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшую неделю в медучреждения Рязанской области обратилось 33 человека с жалобами на укусы клещей. Из них - 11 детей. Такие цифры привело управление Роспотребнадзора 1 мая.

Где конкретно клещи нападали на людей, санитарные врачи решили не сообщать, перечислили лишь все места «вероятного нападения» - леса, парки, дачи, кладбища.

«Инфекций, передающихся клещами, в 2023 году не зарегистрировано», - сообщили в ведомстве и заверили, что ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.