Дерево упало на тротуар и зацепило троллейбусные провода в центре Рязани

К счастью, в результате инцидента с упавшим деревом в центре Рязани никто не пострадал. Фото: «Типичная Рязань».

Очередное дерево рухнуло на тротуар в центре Рязани утром 29 апреля. Инцидент случился на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной. Фото с места происшествия житель областного центра, пожелавший остаться анонимным, разместил в группе «Типичная Рязань».

- Упало дерево, оборвало троллейбусные провода, электричество пока есть. Приехали спасатели и уже 1,5 часа сидят в машине, видимо что-то ждут, может контейнер для распиленного дерева или разрешения администрации, - сообщил автор снимка.

В мэрии пояснили, что специалисты ожидали вышку для распиливания дерева, а также экипаж ГИБДД, чтобы перекрыть проезжую часть на время проведения работ. В итоге опасное растение благополучно удалили с проводов, а контактную сеть восстановили. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Вывезти дерево, которое оставили на тротуаре, администрация пообещала в ближайшее время.