Кленовую аллею в честь 100-летия Надежды Чумаковой высадили у школы №76 в Рязани

Кленовую аллею в честь Надежды Чумаковой высадили около школы №76. Фото: администрация Рязани.

В преддверии празднования 100-летия со дня рождения самой известной рязанской градоначальницы Надежды Чумаковой в областном центре высадили аллею в ее честь. Молодые деревца клена появились в пятницу, 28 апреля, около новой школы №76 на улице Окской.

Закладывали аллею ученики школы вместе с городскими чиновниками, родственниками Надежды Николаевны, а также рязанцами, награжденными медалью Чумаковой, и авторами документальных фильмов и книг о ней. Советник главы администрации Рязани и бывший заместитель Чумаковой Юрий Еременко отметил, что такой способ увековечить память рязанской градоначальницы – самый подходящий и символичный.

- Для большинства она ассоциируется с тем, что Рязань – это зеленый город, один из самых зеленых в то время городов страны. Пройдут годы, и вы будете вспоминать это событие, - цитирует Еременко пресс-служба мэрии.

Всего вдоль школьного ограждения высадили десять кленовых деревьев. После гости осмотрели экспозицию школьного музея и познакомились с фильмом, созданным руками учеников, о жизни и работе Надежды Чумаковой.