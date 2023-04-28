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НовостиОбщество28 апреля 2023 18:48

Рязанский губернатор Павел Малков запустил опрос о том, какой район города ему следует посетить первым

Через час после начала опроса большинство проголосовали за Дашково-Песочню
Источник:kp.ru
Рязанский губернатор Павел Малков запустил опрос о том, какой район города ему следует посетить первым

Рязанский губернатор Павел Малков запустил опрос о том, какой район города ему следует посетить первым

В пятницу, 28 апреля, губернатор Рязанской области Павел Малков запустил в своем ТГ-канале опрос, в котором спрашивает рязанцев, какой район города ему стоит посетить прежде всего.

Таким образом, глава региона сдержал обещание, данное во время прямой линии 27 апреля.

- Во время прямого эфира обещал провести опрос. Какой микрорайон города необходимо посетить в первую очередь? – написал Павел Малков в названии опроса.

К 22 часам, то есть спустя час после запуска опроса, 42% опрошенных проголосовали за Дашково-Песочню. 22% отдали голос в пользу Горрощи, 13% просят приехать в Канищево, 7% приглашают в Дягилево, и 16% ждут губернатора в Приокском.