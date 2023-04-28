Рязань отметит День Победы и Первомай без массовых шествий и парада

В Рязани не состоятся ни Парад Победы, ни Первомайская демонстрация.

День Победы и 1 мая в Рязани отметят без массовых шествий. Не состоятся ни Парад Победы, ни Первомайская демонстрация. Региональные власти отказались от мероприятий с большим скоплением людей.

Еще 20 апреля, говоря о подготовке ко Дню Победы, глава администрации Рязани Елена Сорокина анонсировала шествие подразделений Рязанского территориального гарнизона. Однако в окончательной редакции программы праздничных мероприятий, опубликованной мэрией, его уже не оказалось. Представитель органа власти подтвердил КП-Рязань, что парада не будет.

Отменить, но уже на федеральном уровне, решено и шествие участников акции «Бессмертный полк» 9 мая. Как пояснили организаторы, это сделано по соображениям безопасности. Региональные кураторы подтвердили, что в очном формате мероприятие не пройдет.