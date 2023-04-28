«Лапы и грозный взгляд выдают свирепого хищника». Детеныш тигров из Ряжского зоопарка предстал публике

В Ряжском зоопарке родился тигренок. Фото: ryazpressa.ru

В Ряжском зоопарке, что в Рязанской области (поселок Свет Ряжского района), родился тигренок. Произошло это еще 11 апреля, но только теперь он впервые показался посетителям, сообщает издательство «Пресса».

«Он еще совсем маленький, но мощные лапы и грозный взгляд выдают свирепого хищника. Мамочка все время находится рядом с сыночком» - комментирует управляющий зоопарком Юрий Проскурня.

Родители малыша — тигры Шерхан и Тигруля. Потомство у них появляется примерно раз в два года, обычно по два-три котенка. Приплод, как правило, оказывается в других зоопарках. Так случится и с нынешним новорожденным — его отвезут в Подмосковье.

По словам Юрия Проскурни, 11 апреля также на свет появились пять носух. За детенышами наблюдают ветеринары.