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НовостиПолитика28 апреля 2023 6:50

«С подходом к снаряду не все справились». Говоря у мусорных площадках, рязанский губернатор напустился на районных чиновников

Дальнейшую смену глав администраций в Рязанской области анонсировал Павел Малков
Источник:kp.ru
Администрации многих районов Рязанской области оказались неспособны подать заявку на обустройство контейнерных площадок для сбора мусора.

Администрации многих районов Рязанской области оказались неспособны подать заявку на обустройство контейнерных площадок для сбора мусора.

В Рязанской области продолжится ротация глав администраций муниципальных районов. О замене руководителей, которые не справляются, упомянут губернатор Павел Малков во время прямого эфира 27 апреля.

Изначально речь зашла об недостатке контейнерных площадок для сбора мусора. Малков заметил, что впервые в областном бюджете были заложены средства на их обустройство. Чтобы эти деньги получить, чиновники на местах должны были провести инвентаризацию по определенному техническому заданию и подать заявку.

«В итоге 10 муниципальных районов с этой задачей справились. В ближайшее время они получат деньги. Остальные почему-то пока не справились, хотя время уже давно прошло», - сказал губернатор.

В положительном ключе здесь Павел Малков отметил Александро-Невский район и город Сасово. Ко многим другим районам есть вопросы, которые глава региона намерен «серьезно задавать».

«Потому что все жалуются на недостаток средств для той или иной задачи, а здесь надо было напрячься,чтобы эти средства получить, но что-то с подходом к снаряду не все справились», - отметил Малков.

Тут то он и высказался о возможных кадровых решениях:

«Думаю, сейчас многие замечают определенную ротацию глав администраций, и вот эта ротация будет продолжатся. (…) Я прекрасно вижу, какие районы справляются, а какие не очень. Соответствующие выводы уже сделаны», - произнес губернатор.