«С подходом к снаряду не все справились». Говоря у мусорных площадках, рязанский губернатор напустился на районных чиновников

Администрации многих районов Рязанской области оказались неспособны подать заявку на обустройство контейнерных площадок для сбора мусора.

В Рязанской области продолжится ротация глав администраций муниципальных районов. О замене руководителей, которые не справляются, упомянут губернатор Павел Малков во время прямого эфира 27 апреля.

Изначально речь зашла об недостатке контейнерных площадок для сбора мусора. Малков заметил, что впервые в областном бюджете были заложены средства на их обустройство. Чтобы эти деньги получить, чиновники на местах должны были провести инвентаризацию по определенному техническому заданию и подать заявку.

«В итоге 10 муниципальных районов с этой задачей справились. В ближайшее время они получат деньги. Остальные почему-то пока не справились, хотя время уже давно прошло», - сказал губернатор.

В положительном ключе здесь Павел Малков отметил Александро-Невский район и город Сасово. Ко многим другим районам есть вопросы, которые глава региона намерен «серьезно задавать».

«Потому что все жалуются на недостаток средств для той или иной задачи, а здесь надо было напрячься,чтобы эти средства получить, но что-то с подходом к снаряду не все справились», - отметил Малков.

Тут то он и высказался о возможных кадровых решениях:

«Думаю, сейчас многие замечают определенную ротацию глав администраций, и вот эта ротация будет продолжатся. (…) Я прекрасно вижу, какие районы справляются, а какие не очень. Соответствующие выводы уже сделаны», - произнес губернатор.