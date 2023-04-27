Жителей Кального губернатор Малков попросил потерпеть отключения электричества еще два месяца

Рязанские чиновники активно застраивают микрорайон, а модернизацию электрических сетей, строительство школ и детских садов оставили на потом... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков объяснил, почему в микрорайоне Кальное регулярно отключают электричество. Местные жители жалуются на городскую власть, которая якобы замалчивает проблему. Но губернатор заверил, что это не так.

«Эту проблему никто не замалчивает, я ее прекрасно знаю. Несколько раз уже обсуждали на совещаниях. Постоянно происходят какие-то аварии, постоянные отключения... Потому что электросети там необходимо модернизировать, между Муромским шоссе и улицей Быстрецкой идет активное строительство, и старые сети, подстанции просто не выдерживают», - рассказал Малков.

По словам главы региона, энергетики уже построили новые распределительные пункты на Солотчинском и Касимовском шоссе, а также на улице Радиозаводской. Все они введены в эксплуатацию.

«Но теперь чтобы полностью решить проблему, нужно заменить три участка. На это потребуется примерно еще два с небольшим месяца. Эти два месяца отключений еще придется потерпеть. Отключения будут связаны не только с авариями, но и с работами по модернизации сетей», - отметил губернатор.

Павел Малков вспомнил, как на одном из совещаний ему сказали, что нужно на два дня отключить электричество полностью - и все проблемы будут решены.

«Но, конечно, мы с этим никак не согласились, а перестроили график работы. Поэтому небольшие отключения временные будут сохраняться».