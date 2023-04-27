Депутат Володин раскритиковал ошибки на доске в память о погибшем в СВО рязанце Денисе Сорокине

Депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин возмутился ошибками на мемориальной доске в память о погибшем участнике СВО.

Депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин нашел ошибки в «каменной странице истории города». Речь идет о мемориальной доске в память о погибшем на территории проведения СВО выпускнике школы №39 Денисе Сорокине.

«Что за «свободный батальон»? Почему «президент» с маленькой буквы, а «Награжден» с заглавной? И воинское звание «старший лейтенант» тоже с маленькой буквы должно быть. Подобные факты свидетельствуют о том, что для кого-то память о герое – это Память, а для кого-то – незначительный служебный эпизод», - раскритиковал на своей странице в «Вк» депутат.

По его словам, в решении топонимической комиссии и решении Рязанской городской Думы об установке доски тексты были грамотными.

Отметим, что президенты, министры и прочие мэры пишутся со строчной буквы (с маленькой). Это если по правилам русского языка. Исключения могут быть для официальных документов, и только для высших государственных должностей и титулов. Доска на школе №39 – не является официальным документом. С другой стороны, в Рязани должность «губернатора» пишут через заглавную «Г» и далеко не только в документах, хотя это не высшая государственная должность, но депутат не обращает на это внимание.