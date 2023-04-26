Рязанская область завершила бизнес-миссию в Узбекистане

Фото: Агентство развития бизнеса.

В среду, 26 апреля, рязанская делегация завершила свою бизнес-миссию в Узбекистане в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На узбекской земле Рязанскую область представляли 15 предприятий региона. Возглавили делегацию министр экономического развития Андрей Ворфоломеев и директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов. Они провели бизнес-встречи в ташкентском Торгпредстве России и представительстве Российского экспортного центра. Кроме того, состоялись рабочие встречи в органах власти Узбекистана.

Бизнес-миссия рязанцев состояла в расширении деловых связей с зарубежными партнерами. На встречах обсудили перспективу участия рязанцев в крупных строительных проектах зарубежных партнеров, вплоть до строительства новых городов. Также затронули тему открытия представительств рязанских компаний в Ташкенте. Кроме того, рязанские предприятия приняли участие в выставке «Иннопром Центральная Азия 2023».

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К слову, для Рязанской области Узбекистан считается перспективным направлением. Так, в 2022 году товарооборот региона с республикой увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Рязанцы экспортируют в Узбекистан древесину, кровельные и изоляционные материалы, контрольно-измерительное оборудование, нефтепродукты и изделия из пластмассы. В свою очередь в регион поступают из Узбекистана изделия из цинка и хлопка.

Бизнес-миссия прошла продуктивно, и рязанцы ожидают новых контрактов на поставку продукции в Узбекистан и страны Центральной Азии.

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