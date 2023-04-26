Появились фото ужасающих последствий ДТП с двумя грузовиками на М5 в Рязанской области

В результате ДТП скончался водитель Scania. Фото: УМВД по Рязанской области.

25 апреля в Путятинском районе столкнулись два грузовых автомобиля — Scania и DAF. Погиб один из водителей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Автокатастрофа произошла на 325 километре трассы М5 «Урал». За рулем Scania был 53-летний житель Касимовского района, а DAF управлял 53-летний житель Пензенской области.

В результате ДТП скончался водитель Scania. Медицинская помощь понадобилась водителю DAF.