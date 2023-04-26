В рязанской Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

В рязанской Песочне выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе.

Стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на улице Новоселов в Рязани зафиксировал сверхнормативное загрязнение. В пробах, отобранных в 23:20 24 апреля, концентрация сероводорода превысила предельно допустимую.

Превышения ПДК выявлено два, и максимальное из них — почти в 1,3 раза, сообщает областное министерство природопользования.

По данным министерства, больше ни один постов, стационарный или передвижной, 24-25 апреля сверхнормативных показателей не выявил. Анализ проводится по девяти компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.