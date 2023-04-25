Долгострой на Московском открыл двери заждавшимся дольщикам

Вице–губернатор Артем Бранов поздравил новоселов с долгожданным событием.

В открытии ЖК «Дом на Московском» 25 апреля приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, вице-президент АО «Банк ДОМ.РФ» Дмитрий Дубенецкий, руководители строительной организации, завершившей возведение многоквартирного дома, участники долевого строительства.

Вице–губернатор Артем Бранов поздравил новоселов с долгожданным событием. Он отметил, что изначально объект планировалось сдать в эксплуатацию в 2019 году. Из-за банкротства строительной компании возведение дома было приостановлено.

- Правительство Рязанской области активно занималось решением этого вопроса. Смена застройщика произошла при содействии Банка ДОМ.РФ, который в сложной ситуации предоставил проектное финансирование. В результате проект был завершен в ноябре 2022 года, – пояснил вице-губернатор.

По мнению Дмитрия Дубенецкого, проект по строительству многоквартирного дома был завершен во многом благодаря использованию механизма эскроу-счетов, который гарантирует поддержку банка-кредитора, в том числе при форсмажорных ситуациях.

- Рязанская область - пример эффективного перехода на новый механизм финансирования жилищного строительства. Сейчас в регионе с использованием экскроу-счетов строится около 1 млн. из 1,1 млн. квадратных метров возводимого жилья. То есть, цифры показывают, что реформа в целом состоялась, – отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ.

По словам вице-губернатора, Рязанская область находится в передовиках по темпам уменьшения количества долгостроев.

- У нас остались единицы проблемных домов. Решения по ним уже есть. Например, уже открыто финансирование для проведения работ по завершению строительства дома по ул. Ленинского комсомола. Надеюсь, что в следующем году участникам долевого строительства вручим ключи от долгожданных квартир, – проанонсировал событие Артем Бранов.

Наша справка

Жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Московском» расположен по адресу: ул. Ветеринарная,19. В трех 13-ти этажных секциях расположены 143 квартиры. На прилегающей территории есть детские и спортивные площадки, гостевая парковка.