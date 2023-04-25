В Рязани произошел крупный пожар на улице Орсовской. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Вечером 25 апреля на улице Орсовской в Рязани загорелся одноэтажный дом. На вызов выезжали 6 единиц техники, 24 человека личного состава, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области в Telegram.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 17:03, в 17:31 пожар был локализован, и через минуту ликвидировано открытое горение.

В итоге огонь повредил два дома и распространился примерно на 200 кв.м.

«Информации о пострадавших не поступало», - отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Огонь повредил два дома. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.