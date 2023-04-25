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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 15:59

В Рязани произошел крупный пожар на улице Орсовской

Огонь повредили два дома и охватил площадь 200 кв.м
Источник:kp.ru
В Рязани произошел крупный пожар на улице Орсовской. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В Рязани произошел крупный пожар на улице Орсовской. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Вечером 25 апреля на улице Орсовской в Рязани загорелся одноэтажный дом. На вызов выезжали 6 единиц техники, 24 человека личного состава, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области в Telegram.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 17:03, в 17:31 пожар был локализован, и через минуту ликвидировано открытое горение.

В итоге огонь повредил два дома и распространился примерно на 200 кв.м.

«Информации о пострадавших не поступало», - отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Огонь повредил два дома. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Огонь повредил два дома. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Огонь охватил площадь около 200 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Огонь охватил площадь около 200 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.