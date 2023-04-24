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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:56

Ирина Гончарова может освободить кресло директора рязанского КВЦ

Директор МП «КВЦ» Рязани Ирина Гончарова в ближайшее время покинет пост
Источник:kp.ru
Директор КВЦ Ирина Гончарова может покинуть пост до конца недели.

Директор КВЦ Ирина Гончарова может покинуть пост до конца недели.

Ирина Гончарова в скором времени покинет должность директора МУП КВЦ («Кустовой вычислительный центр»). Такое предположение высказал tg-канал «Рязинформбюро».

Чиновницу из городской администрации Ирину Гончарову, возглавлявшую управление экономического развития, назначили руководителем КВЦ ровно год назад – в апреле 2022-го. Глава администрации Елена Сорокина тогда охарактеризовала Гончарову как человека с «многопрофильными компетенциями».