Ирина Гончарова может освободить кресло директора рязанского КВЦ

Директор КВЦ Ирина Гончарова может покинуть пост до конца недели.

Ирина Гончарова в скором времени покинет должность директора МУП КВЦ («Кустовой вычислительный центр»). Такое предположение высказал tg-канал «Рязинформбюро».

Чиновницу из городской администрации Ирину Гончарову, возглавлявшую управление экономического развития, назначили руководителем КВЦ ровно год назад – в апреле 2022-го. Глава администрации Елена Сорокина тогда охарактеризовала Гончарову как человека с «многопрофильными компетенциями».