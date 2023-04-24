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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:07

«Мультиформатная зона активностей». Вот что обещают сделать в сердце Касимова за 94 млн рублей

Соборную площадь в Касимове благоустроят за 94 млн рублей
Источник:kp.ru
Один из эскизов, которые демонстрировали архитекторы во время обсуждения проекта.

Один из эскизов, которые демонстрировали архитекторы во время обсуждения проекта.

Завершена закупка для благоустройства Соборной площади в городе Касимове Рязанской области в 2023 году. Контракт будет заключен на сумму более 94,1 млн рублей.

Работы пройдут возле первого корпуса Торговых рядов - на территории между другими корпусами и улицей Рязанский Спуск возле Благовещенской церкви и Соборного парка.

Согласно закупочной документации, там предусмотрено мощение брусчаткой. В списке устанавливаемого оборудования: скамьи, урны, парковые кресла, столы, светильники, стационарный бинокль без функции оплаты.

Ранее администрация Касимове сообщала, что первая очередь благоустройства предусмотривает:

- создание мультиформатной зоны активностей со смотровой площадкой;

- устройство фонтана;

- озеленение;

- установку освещения и системы видеонаблюдения.

Работы должны завершиться не позднее 1 ноября 2023 года.