Страшное смертельное ДТП произошло 23 апреля на трассе в Рязанской области
Воскресным днем 23 апреля на трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, трагическая аварий случилась в Старожиловском районе.
«Перед поворотом на село Соболево», - указал в описании к видео анонимный подписчик «Автоблога» в Вк.
Судя по кадрам, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб.
К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.