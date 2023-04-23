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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 17:27

Страшное смертельное ДТП произошло 23 апреля на трассе в Рязанской области

В Рязанской области 23 апреля произошло смертельное ДТП
Источник:kp.ru
Страшное смертельное ДТП произошло 23 апреля на трассе в Рязанской области

Страшное смертельное ДТП произошло 23 апреля на трассе в Рязанской области

Воскресным днем 23 апреля на трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, трагическая аварий случилась в Старожиловском районе.

«Перед поворотом на село Соболево», - указал в описании к видео анонимный подписчик «Автоблога» в Вк.

Судя по кадрам, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.