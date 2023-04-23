Страшное смертельное ДТП произошло 23 апреля на трассе в Рязанской области

Воскресным днем 23 апреля на трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, трагическая аварий случилась в Старожиловском районе.

«Перед поворотом на село Соболево», - указал в описании к видео анонимный подписчик «Автоблога» в Вк.

Судя по кадрам, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.