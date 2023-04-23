Два рязанских маршрутчика, учинившие жесткую драку прямо на дороге, попали на видео

В Рязани сняли на видео драку двух маршрутчиков.

Воскресным днем 23 апреля в Рязани произошла драка между двумя водителями коммерческих автобусов – маршруток. Водители, видимо, не поделили дорогу в районе остановки «Таможня».

«Мост на Канищево (путепровод Приокский). Два водителя маршрутки чего-то не поделили. Водитель маленькой маршрутки преградил дорогу, начал ругаться на второго водителя маршрутки. В итоге драка», - написал очевидец в паблике RZN_Life.

Судя по видео, никто из других водителей в драку не вмешивался, разнять не пытался. Максимум, что сделали водители, нажимали на клаксон.