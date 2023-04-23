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НовостиОбщество23 апреля 2023 13:17

«Не успел спуститься с колокольни и упал замертво». Стали известны подробности смерти 66-летнего рязанского звонаря Сергия

Появились подробности смерти 66-летнего звонаря Сергия, умершего на колокольне Рязанского кремля
Источник:kp.ru
Появились подробности смерти 66-летнего звонаря Сергия, умершего на колокольне Рязанского кремля.

Появились подробности смерти 66-летнего звонаря Сергия, умершего на колокольне Рязанского кремля.

Воскресным днем 23 апреля в Рязани простились с 66-летнем звонарем Соборной колокольни Рязанского кремля. По информации КП-Рязань, звонаря звали Сергием.

Совершал чин отпевания в Христорождественском кафедральном соборе лично митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Совершал чин отпевания в Христорождественском кафедральном соборе лично митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Совершал чин отпевания в Христорождественском кафедральном соборе лично митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По словам владыки, звонарь Сергий работал не за деньги, а за веру в Бога.

Звонарь Сергий служил не за деньги, а за веру в Бога.

Звонарь Сергий служил не за деньги, а за веру в Бога.

В пятницу, 21 апреля, Сергий поднялся на колокольню и в последний раз отслужил. Спуститься он уже не успел, упал замертво.