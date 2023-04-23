Санаторий «Сосновый бор» в Рязани откроется 20 мая

В Солотче с 20 мая заработает социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Фото: страница Артема Бранова.

Уже в мае в Рязани откроется социально-реабилитационный центр, санаторий «Сосновый бор». Менее чем через месяц центр примет на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО), а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

«Благодарю всех тех, чьими усилиями менее чем за год удалось дать центру новую жизнь. Это была непростая задача, но с ней получилось справиться. Остались последние штрихи», - отметил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

В настоящее время «Сосновый бор» работает в тестовом режиме, а открытие запланировано на 20 мая 2023 года.