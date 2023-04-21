Умер экс-директор Дворца детского творчества в Рязани Юрий Меликов

Юрий Меликов. Фото: администрация Рязани.

Ушел из жизни Юрий Меликов, который больше 15 лет руководил Дворцом детского творчества в Рязани, а в последнее время был заместителем директора по общим вопросам. Трагическую весть сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро» вечером 21 апреля.

«Умер Юрий Меликов. Экс-директор Дворца детского творчества, экс-капитан баскетбольного «Нефтяника» и просто очень хороший и добрый человек», - говорится в публикации.

Юрий Алексеевич родился 11 марта 1965 года. Окончил два рязанских вуза — радиотехнический и педагогический институты, а также Московский психолого-социальный институт. Отмечен рядом государственных, региональных и муниципальных наград.