Ядовитые гадюки проснулись и атаковали рязанский Лесопарк

Ядовитые гадюки проснулись и атаковали Рязань. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Змеи проснулись после спячки в Рязанской области. В самом городе, в рязанском Лесопарке, жители начали часто сталкиваться с ядовитыми змеями – гадюками. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Специалисты Рязанского государственного университета утверждают, что их популяция в регионе заметно выросла. Четкого разъяснения, почему это произошло – нет, но одна из версий звучит так: стало больше кормовой базы, в частности – мышей.

Доцент кафедры биологии РГУ Николай Чельцов дал рязанцам практические советы: так как змеи хорошо чувствуют вибрацию, можно издавать как можно больше шума, к примеру, стучать палкой по земле. Кроме того, к змее ни в коем случае нельзя подходить, так как она может атаковать ради защиты. Просто так за человеком рептилии не погонятся.

Однако в густой траве гадюку можно и не заметить. Для этого необходимы элементарные меры безопасности – закрытая одежда и резиновые сапоги, которые змея прокусить не сможет. В случае укуса гадюки, пострадавшего нужно срочно отвезти в больницу, где ему введут противоядие. При этом самолечением заниматься нельзя.

Чаще всего гадюки бывают черными. Однако встречаются и серые, и красноватого оттенка особи – у них есть рисунок на спине. Размер змеи – около 75 сантиметров.