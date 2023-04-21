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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:40

Еще 18,7 млн рублей направят на развитие рязанских сел и деревень. Вот кому помогут

Еще 18,7 млн рублей направят на развитие рязанских сел и деревень
Источник:kp.ru
Рязанской области выделят 18,7 млн рублей на развитие сельских территорий.

Рязанской области выделят 18,7 млн рублей на развитие сельских территорий.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рязанской области дополнительно направят 18,7 млн рублей на развитие сельских территорий. Деньги выделят в связи с подорожанием строительных ресурсов. Это повлекло за собой увеличение стоимости контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры.

Всего на развитие сел и деревень в Рязанской области в 2023 году направят более 47 млн рублей.

Деньги направят на развитие следующих населенных пунктов:

- деревня Борисовка, село Зимарово, село Ленино, деревня Федцовка — Александро-Невский район;

- поселок Сараи;

- село Успенское, село Вослебово, село Новое — Скопинский район.