Заслужил доверие. Путин утвердил отставного чекиста Трубочкина из рязанского села в Совет при Президенте РФ

Владимир Путин включил главу рязанского поселения в Совет по развитию местного самоуправления. Фото: Новая газета-Рязань.

Главу Гиблицкого сельского поселения Касимовского района Рязанской области 57-летнего Владимира Трубочкина в очередной раз внесли в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Соответствующий Указ 19 апреля подписал глава государства Владимир Путин.

Трубочкин войдет в муниципальную часть Совета по согласованию наряду с многими мэрами, губернаторами и главами поселений страны. В 2019 году его также избирали в Совет для помощи президенту развивать самоуправление.

Владимир Трубочкин отставной военный. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники. По специальности - инженер по эксплуатации радиоэлектронных средств и военный юрист.

В 1992 году окончил высшие курсы Военной контрразведки КГБ СССР.

Согласно последним данным, в Гиблицком сельском поселении числится 602 человека.