Прорыв теплотрассы на улице Новоселов в Рязани 20 апреля привел к отключению отопления и ГВС

Конкретные сроки завершения ремонтных работ чиновники пока не назвали. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 апреля в Рязани обнаружился прорыв теплотрассы у дома №21а на улице Новоселов. Там начались ремонтные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вот где в связи с этим отключили отопление и ГВС:

- ул. Новоселов, д. с 21 корп. 1 по 40 корп. 3;

- Касимовское шоссе, д. с 35а по 56 корп. 1;

- ул. Зубовой, д. с 21 по 25;

- Шереметьевский проезд, д. с 4 по 18;

- ул. Тимакова, д. с 5 по 11.

В мэрии уточнили, что под отключение попали, в том числе, детские сады №№138, 147, 149, 152, школы №№51, 63, 67, 68, а также роддом №1 и стоматологическая поликлиника №1.

Конкретные сроки завершения ремонтных работ чиновники пока не назвали.