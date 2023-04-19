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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:11

На улице Осипенко в Рязани горит дом

12 рязанских пожарных тушат внезапно вспыхнувший нежилой дом
Источник:kp.ru
В Рязани загорелся нежилой дом.

В Рязани загорелся нежилой дом.

В среду, 19 апреля, в Рязани вспыхнул дом, в котором на данный момент никто не проживает. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре на улице Осипенко поступило в 11:01. По информации ведомства, на момент прибытия сотрудников МЧС горел нежилой дом размером восемь на шесть метров. В тушении огня задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

О пострадавших пока ничего не известно. Подробности происшествия уточняются.