На улице Осипенко в Рязани горит дом

В Рязани загорелся нежилой дом.

В среду, 19 апреля, в Рязани вспыхнул дом, в котором на данный момент никто не проживает. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре на улице Осипенко поступило в 11:01. По информации ведомства, на момент прибытия сотрудников МЧС горел нежилой дом размером восемь на шесть метров. В тушении огня задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

О пострадавших пока ничего не известно. Подробности происшествия уточняются.