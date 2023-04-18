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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:49

Опубликованы графики ремонта котельных и ЦТП с отключением горячей воды в Рязани

Периоды прекращения ГВС - до 14 дней
Источник:kp.ru

МУП «РМПТС» на официальном сайте опубликовало графики ремонта котельных и центральных тепловых пунктов. Сетевики сообщают, что работы будут сопровождаться отключением горячей воды.

В списке три десятка ЦТП в Железнодорожном районе, 15 в Октябрьском, 10 в Московском и восемь в Советском районах. Они даны с указанием адреса и периода отключения - от одного дня до двух недель.

От большинства котельных из 38, указанных в перечне, дома будут отключать на 14 дней. На некоторых объектах работы пройдут вовсе без прекращения ГВС.

Оба графика, как отмечают в РМПТС, могут скорректировать.