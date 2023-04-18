24 апреля в Рязани пройдет бесплатная конференция по ландшафтному дизайну Фото: Оксана ЗУЙКО

В понедельник, 24 апреля, в Центральной городской библиотеке имени Есенина пройдет ежегодная конференция по ландшафтному дизайну «Время пускать корни». Об этом «КП-Рязань» сообщили организаторы.

Участники смогут обменяться опытом в сфере ландшафтного дизайна, поговорят об актуальных инструментах внедрения ландшафтного дизайна в городскую среду, о методах привлечения клиентов и многом другом. Как сообщают организаторы, на конференции затронут темы садовых растений, оборудования для ландшафтного дизайна, озеленения городской среды. Одновременно пройдет книжная выставка специализированных изданий и материалов для ландшафтных дизайнеров.

Мероприятие организовано в рамках всероссийского проекта «Гений места». Конференция пройдет с 11 часов до 14.30. Участие бесплатное.