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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 11:12

Неизвестные в Рязанской области разбили окно в машине депутата

В Рязанской области неизвестные повредили автомобиль депутата
Источник:kp.ru
В Рязанской области неизвестные повредили автомобиль депутата.

В Рязанской области неизвестные повредили автомобиль депутата.

В ночь на 18 апреля в Касимове Рязанской области повредили автомобиль депутата Касимовской городской Думы Дениса Макеева. О происшествии сообщается в tg-канале «Касимовский инсайдер».

«Ночью повредили автомобиль депутата Макеева. Личности, совершившие данное правонарушение, устанавливаются», - говорится в сообщении.

На фотографии, прикрепленной к посту, показан автомобиль Volkswagen Caddy с разбитым задним окном.

Денис Макеев является депутатом от партии КПРФ.