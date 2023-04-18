Неизвестные в Рязанской области разбили окно в машине депутата

В Рязанской области неизвестные повредили автомобиль депутата.

В ночь на 18 апреля в Касимове Рязанской области повредили автомобиль депутата Касимовской городской Думы Дениса Макеева. О происшествии сообщается в tg-канале «Касимовский инсайдер».

«Ночью повредили автомобиль депутата Макеева. Личности, совершившие данное правонарушение, устанавливаются», - говорится в сообщении.

На фотографии, прикрепленной к посту, показан автомобиль Volkswagen Caddy с разбитым задним окном.

Денис Макеев является депутатом от партии КПРФ.