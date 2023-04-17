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НовостиОбщество17 апреля 2023 16:29

Более 800 полицейских не допустили нарушений порядка во время празднования Пасхи в Рязанской области

В храмах Рязанской области Пасху отметили 48 тысяч человек. Полиция не допустила нарушений общественного порядка
Источник:kp.ru
В храмах Рязанской области Пасху отметили 48 тысяч человек. Полиция не допустила нарушений общественного порядка.

В храмах Рязанской области Пасху отметили 48 тысяч человек. Полиция не допустила нарушений общественного порядка.

В ночь на 16 апреля, во время празднования Пасхи, более 800 сотрудников полиции обеспечивали правопорядок в местах проведения торжеств. По информации УМВД, в Рязанской области богослужения и крестные ходы прошли в 294 храмах в 215 населенных пунктах.

«В Рязанской области 821 полицейский обеспечивал правопорядок, а также сотрудники Росгвардии и дружинники. Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церквях и храмах региона Пасху отметили 48 тысяч человек.