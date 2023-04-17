В центре Рязани загорелся деревянный двухэтажный дом

В понедельник, 17 апреля, на улице Праволыбедской в Рязани загорелся аварийный деревянный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Дом был расселен, и в последнее время пустовал.

Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 17.49, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар был ликвидирован в 18.22.

В тушении участвовали 12 пожарных и 4 пожарных автомобиля.

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся мусор. Возгорание началось на первом этаже двухэтажного здания.

При пожаре никто не пострадал.