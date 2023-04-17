В центре Рязани загорелся деревянный двухэтажный дом
В понедельник, 17 апреля, на улице Праволыбедской в Рязани загорелся аварийный деревянный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Дом был расселен, и в последнее время пустовал.
Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 17.49, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар был ликвидирован в 18.22.
В тушении участвовали 12 пожарных и 4 пожарных автомобиля.
По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся мусор. Возгорание началось на первом этаже двухэтажного здания.
При пожаре никто не пострадал.
Дом был давно расселен.