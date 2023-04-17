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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:56

В центре Рязани загорелся деревянный двухэтажный дом

Пострадавших при пожаре нет
Источник:kp.ru
В центре Рязани загорелся деревянный двухэтажный дом

В центре Рязани загорелся деревянный двухэтажный дом

В понедельник, 17 апреля, на улице Праволыбедской в Рязани загорелся аварийный деревянный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Дом был расселен, и в последнее время пустовал.

Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 17.49, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар был ликвидирован в 18.22.

В тушении участвовали 12 пожарных и 4 пожарных автомобиля.

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся мусор. Возгорание началось на первом этаже двухэтажного здания.

При пожаре никто не пострадал.

При пожаре никто не пострадал.

Дом был давно расселен.

Дом был давно расселен.