В Рязани прошел митинг, посвященный убытию военных в зону СВО

В понедельник, 17 апреля, в воинской части в Дягилеве в Рязани состоялся торжественный митинг по случаю убытия военных в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Для участия в специальной военной операции отправились 60 военнослужащих железнодорожных войск. Их провожали родные и близкие. В митинге также участвовали представители власти, Совета ветеранов, священники.

- Есть такая профессия - Родину защищать. Вы – настоящие герои. Вы отправляетесь в зону специальной военной операции в преддверии большого праздника Дня Победы. Служите с честью. Тыл всегда за вас и рядом с вами, – обратилась к военным мэр Елена Сорокина.

В завершении митинга прошел марш личного состава спецпоезда.