Выбор между морем и дачей. Как рязанцы планируют провести отпуск

События последних лет резко скорректировали отпускные предпочтения россиян. Поездки за границу вновь становятся экзотикой, отдых на море – едва ли не роскошью. Есть еще ряд вариантов, главный из которых – отдых на даче.

Какие планы на отпуск у рязанцев? Сегодня мы задаем этот вопрос нашим читателям.

Как вы планируете провести отпуск?

- Поеду за границу

- На российских морских курортах

- По России, но не на море

- На даче

- У родственников

- Дома

- Сейчас не до отпуска, работать надо

- Еще есть время подумать

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.