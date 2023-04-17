Выбор между морем и дачей. Как рязанцы планируют провести отпуск

События последних лет резко скорректировали отпускные предпочтения россиян. Поездки за границу вновь становятся экзотикой, отдых на море – едва ли не роскошью. Есть еще ряд вариантов, главный из которых – отдых на даче.
Какие планы на отпуск у рязанцев? Сегодня мы задаем этот вопрос нашим читателям.
Как вы планируете провести отпуск?
- Поеду за границу
- На российских морских курортах
- По России, но не на море
- На даче
- У родственников
- Дома
- Сейчас не до отпуска, работать надо
- Еще есть время подумать
Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.