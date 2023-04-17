15 видных деятелей Рязани вызвались помочь РГУ

В РГУ прошло заседание обновлённого состава попечительского совета университета, в состав которого вошло 15 человек.

На минувшей неделе, 11 апреля, состоялось учредительное собрание Попечительского совета Рязанского государственного университета. Подобные органы самоуправления существуют при всех крупных вузах России и мира, теперь он появился и в РГУ. Совет будет содействовать развитию университета, помогать в привлечении и распределении дополнительных финансовых средств. Не случайно, в его состав вошли люди с деловыми связями и большим управленческим опытом. Причем, не все члены совета являются выпускниками РГУ. Некоторые окончили другие учебные заведения, но проявили неравнодушие к судьбе главного вуза Рязани, став его попечителями. На момент учреждения Совета официально подтвердили свое участие в нем 15 человек.

Коллегиальный орган только начинает свою работу, но люди, вошедшие в него, уже немало сделали для университета. На средства попечителей в РГУ было модернизировано 24 компьютерных класса, закуплено 355 жестких дисков, решен вопрос о передаче 150 компьютеров, оказана материальная поддержка команде КВН, новой мебелью частично оснащено отремонтированное общежитие. К 1 сентября при поддержке выпускников вуза будет создана хоккейная команда РГУ, которая выступит в Ночной хоккейной лиге. Ожидается, что участники Совета окажут всестороннее содействие в продвижении бренда РГУ на рынке образовательных услуг.