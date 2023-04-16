«Освещение улицы устарело морально и физически». Губернатор хочет поменять улицу Почтовую в Рязани

Облик улицы Почтовой должен соответствовать дизайн-коду, считает губернатор Малков. Фото: t.me/pavelmalkov_official

Губернатор Павел Малков устроил пешую прогулку с вице-губернатором Артемом Брановым и одним из заместителей Артемом Никитиным. После нее в Telegram-канале он поделился своими соображениями о трех общественных пространствах - пешеходной улице Почтовой, Лыбедском бульваре и Торговом городке.

Нынешний облик «рязанского Арбата» главу региона не устроил:

«Много аляпистых вывесок и рекламных конструкций, есть очень спорные летние веранды. Освещение улицы устарело морально и физически. Будем работать по дизайн-коду, чтобы у Подбелки появилась приятная глазу эстетика и удобная инфраструктура для отдыхающих», - высказался Павел Малков.

Губернатор добавил, что поручил продумать новые варианты ночной подсветки и оформления улицы, и заявил о необходимости организовать на Почтовой площадки для выступлений музыкантов.

На Лыбедском бульваре Малков обратил внимание на разбитые и погнутые фонари, сломанные молодые деревья.

«Поручил усилить безопасность. Вандализм надо жестко пресекать», - написал он.

Первые павильоны в Торговом городке, по словам губернатора, заработают в июне. Здесь намерены продвигать локальную продукцию и бренды, открыть кафе, рестораны и площадки для культурных мероприятий.