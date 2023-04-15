Пострадавших при пожаре в селе Шумашь под Рязанью нет Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

При пожаре в селе Шумашь под Рязанью, который случился в вечером 15 апреля, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь охватил три жилых дома. По словам очевидцев, пожар начался с крыши среднего дома. В нем проживала цыганская семья с детьми. Все жильцы успели вовремя выбежать на улицу. В крайнем слева доме, к счастью, в последнее время никто не жил. В третьем доме жили престарелые инвалиды. Их вовремя эвакуировали из горящего дома родственники. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

На место происшествия прибыла скорая. Медики оказывали помощь людям, объятых горем. С огнем борются более двадцати пожарных, развернут мобильный штаб. На настоящее время опасности дальнейшего распространения огня нет.